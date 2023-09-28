ВОЙНА В Украине Раскрыты особенности новой ночной атаки врага беспилотниками

2023-09-28 13:35

Минувшей ночью войска рашистов устроили мощную атаку по Украине, использовав при этом не рекордное количество дронов-камикадзе. В то же время РФ более интенсивно стала применять ударные дроны. Об этом в эфире телемарафона 28 сентября заявил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Этой ночью было не рекордное количество беспилотников. Было и больше. Но 44 - это около полусотни и достаточно мощная атака. 34 уничтожены плюс беспилотники оперативно-тактического уровня за прошедшие сутки, шесть таких сбито", - рассказал он.

По словам Игната, враг более интенсивно начал использовать ударные БпЛА типа "шахед" и других типов. Кроме того, рф сейчас имеет возможность производить и собственную продукцию по ударным беспилотникам.

"Поэтому в этом плане действительно новые вызовы и угрозы. Мы должны на них реагировать. Соответственно применять средства противодействия, которые можем себе позволить на это время", - добавил он.

Комментируя беспилотники оперативно-тактического уровня, Игнат назвал их "очень опасной вещью".

"Мы понимаем, что они фактически "висят" круглосуточно на линии боевого столкновения и даже в тылу. Имеется в виду города Кривой Рог, Днепр, Харьковщина, Сумщина, Черниговщина. Там часто наблюдаются БПЛА. Это малоскоростная, малозаметная и малоразмерная цель. Очень тяжело их уничтожать, опасность от них очень серьезная. Поскольку потом к тому БПЛА может прилететь Ланцет", - объяснил он.

Напомним, этой ночью рашисты выпустили по Украине 44 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Силы ПВО уничтожили 34 вражеских "шахеда". Сообщалось, что в Кировоградской области есть попадание.

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