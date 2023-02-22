Мир Пепельная среда 2023: что это за день и как отмечают христиане

2023-02-22 16:30


22 февраля 2023 года у католиков наступает Пепельная среда - первый день Великого поста.

22 февраля католики всего мира отмечают Пепельную среду. Так в католичестве называют первый день Великого поста. После этого в течение семи недель католики отказываются от мяса, а также ежедневно молятся.
Когда Пепельная среда 2023

Ранее мы рассказывали, когда Великий пост 2023 отмечают православные и католики. У католиков пост длится 46 дней и всегда начинается в среду. Католический Великий пост 2023 длится с 22 февраля по 8 апреля. Первый день поста - Пепельная среда - в этом году выпадает на 22 февраля.

История Пепельной среды - почему день так называется

Великий пост у католиков тесно связан с числом 40 и с покаянием грехов. Изначально столько дней и длился пост, хотя в 8 веке к нему прибавили еще 6 дней. В христианстве грешники 40 дней каются в совершенных грехах.

В первый день Великого поста католики, подобно грешникам, посыпают голову пеплом. Этот обряд символизирует покаяние и покорность, которые требуются от христиан во время Великого поста.
Традиции и запреты Пепельной среды

В Пепельную среду католики заготавливают пепел и освящают его в церкви. Чаще всего пепел получают путем сжигания пальмовых веток, которые использовались на Вербное воскресенье в прошлом году. На утреннем богослужении в этот день верующие посыпают себе голову пеплом или рисуют пепельный крест на лбу.

В Пепельную среду католики отказывают от мясной пищи, а также только едят только один раз в день. При этом, в отличие от православия, католикам можно есть молочные продукты и яйца даже в пост (хотя некоторые традиционалисты отказываются и от молока с яйцами).

Также большинство католиков не постятся весь Великий пост, а отказываются от мяса только в Пепельную среду и в Страстную пятницу. В целом отношение к постам в католичестве не такое строгое, как в православии.

Пепельная среда и весь Великий пост в католичестве сопровождается молитвами и покаянием. Верующие стараются чаще совершать добрые дела и подавать милостыню.

У католиков обычно не принято воздерживаться от супружеского долга в Пепельную среду и остальные дни Великого поста.

 

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