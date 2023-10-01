Жизнь Какая погода будет в Украине в октябре: прогноз от "Укргидрометцентра"

2023-10-01 14:30

 

Месячное количество осадков ожидается в 31-67 мм.

Октябрь в Украине будет на полтора градуса теплее нормы. Средняя месячная температура прогнозируется в пределах 7-13 градусов тепла.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укргидрометцентра".

Как отмечается, средняя месячная температура предполагается 7-13 градусов тепла, что на 1-1,5 градуса выше нормы. Месячное количество осадков ожидается 31-67 мм, в Карпатах местами 77-101 мм, что также в пределах нормы.

Краткая климатическая характеристика октября показывает, что абсолютный максимум температуры составляет 26-34 градусов, в Крыму до 35 градусов, в горных районах местами 20-21 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры – 4-16 градусов мороза, в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами 17-23 градуса мороза, на юге Крыма 0-3 градуса мороза.

Напомним, что пока держится теплая и сухая погода, но в любой момент температура может снизиться, и пойдут дожди.

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