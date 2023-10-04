ВОЙНА В Украине роССия прибегла к новой тактике - "эластичной обороне", - NYT

2023-10-04 19:15

Войска РФ начали использовать тактику "эластичной обороны". Они сначала уступают позиции, но затем наносят ответные удары. Цель – не дать Украине удерживать населенные пункты и другие позиции как плацдармы для будущих атак.

Об этом пишет The New York Times.

По его данным, если раньше россияне удерживали линию окопов любой ценой, теперь они отходят на вторую позицию, побуждая украинские войска продвигаться вперед. Потом, когда силы украинцев становятся уязвимыми, россияне наносят ответные удары. Обычно это происходит, когда украинцы передвигаются по открытой местности или подходят к недавно оставленным российским позициям.

Цель этой тактики – не дать украинским войскам фактически закрепиться на позиции и использовать ее в качестве базы для дальнейшего наступления.

Бен Барри, старший научный сотрудник по исследованиям наземных войн в Международном институте стратегических исследований, объясняет: "Обороняющийся отступает, нанося как можно более тяжелые потери тем, кто атакует, - чтобы иметь возможность подготовить свою решающую контратаку".

Эта тактика, как пишет NYT, – лишь один из факторов, препятствующих более быстрому прогрессу ВСУ. Также препятствием для украинцев является использование оккупантами плотных минных полей, сетей окопов и танковых заграждений. А также нежелание союзников из НАТО предоставить Украине современные истребители и оружие большей дальности на более ранних этапах войны.

NYT пишет, что наиболее серьезной проблемой для Украины являются большие запасы артиллерии в России, развернутые в течение всей войны.

Такую тактику эластичной обороны СССР применял в 1943 году во время Курской битвы.

В последние несколько дней Институт изучения войны заметил признаки ее использования россиянами вокруг села Работино. Тогда некоторые крупные полевые укрепления несколько раз переходили из рук в руки. При этом российские войска "проводили успешные ограниченные тактические контратаки".