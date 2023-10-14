ВОЙНА В Украине Боррель объяснил, чем должна закончиться война в Украине

2023-10-14 10:30

Глава европейской дипломатии уверен, что Пекин может оказывать политическое влияние на Москву и просит воспользоваться этим.

Война России против Украины должна завершиться путем проведения переговоров. Об этом в пятницу, 13 октября, заявил главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель во время визита в Китай.

Он отметил, что их уже нужно начинать. При этом он отметил, что такие переговоры должны основываться именно на украинской Формуле мира.



"Лучший способ для нас достичь прогресса в этих переговорах - это украинская Формула мира, и мы рассчитываем на поддержку Китая", - подчеркнул Боррель.



Он призвал КНР повлиять на Москву, чтобы остановила агрессию против Киева, а также предостерег Китай от военной помощи РФ.



"До сих пор, и я спасибо за это, никакой прямой военной поддержки России не было, это то, что для нас очень важно", - сказал европейский дипломат.



Ранее Боррель заявил, что Пекину нужно доказать, что он не является союзником России.



Как известно, Путин собирается поехать в Китай в октябре. Ожидается, что он примет участие в форуме Один пояс - один путь по приглашению китайского лидера Си Цзиньпина.