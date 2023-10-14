ВОЙНА В Украине рф может повторить тактику энергетического террора зимой, - Зеленский

2023-10-14 14:30

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в зимний период Россия вновь будет атаковать украинские объекты критической инфраструктуры, используя зиму, как оружие.

Об этом он заявил на встрече сообщества Joint Expeditionary Force.

"Предполагаем, что этой зимой Россия попытается повторить свою тактику террора, только в большем масштабе. Важно сейчас быть готовыми к любым терактам, к любым действиям России. Мы должны выдержать эту битву", - сказал президент

Зеленский добавил, что силы ПВО, которые стоят на защите городов, энергетической инфраструктуры Украины, а также экспортных коридоров в Черном море являются ключевыми в победе в зимнем сражении для Украины.

Он также подчеркнул, что России нужно привыкать к проигрышам, а очередной проигрыш российского энергетического террора придаст сил Украине и ее союзникам.

"Все мы сейчас находимся в переломном пункте истории. У нас есть только два варианта: либо террористическая Россия добьется успеха в своей борьбе против свободы, и тогда зона геополитической нестабильности, которая существует на востоке Европы, распространится континентом; либо благодаря нашему многоуровневому сотрудничеству... Россия проигрывает в этом противостоянии. И когда она проиграет, появится исторический шанс на установление геополитической стабильности по всей линии от Скандинавии через Минск и Киев до Южного Кавказа", - отметил украинский лидер.

Зеленский также добавил, что у предыдущих поколений такого исторического шанса не было, ведь Россия всегда оставляла себе потенциал для дестабилизации. Теперь же такой шанс появился и "мы должны его использовать".