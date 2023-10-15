ВОЙНА В Украине Украинские силы продвинулись в сторону Марьинки - ISW

2023-10-15 14:30

Силы обороны Украины 14 октября продолжили контрнаступательные действия на востоке и юге Украины и продвинулись на запад от Донецка. Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

Детали

Аналитики отмечают, что украинские силы продвинулись к северу от Марьинки (к западу от Донецка). Украинские силы продолжали атаковать российские позиции на южном фланге Бахмута.

Также ВСУ незначительно продвинулись на запад от Роботино (10 км к югу от Орехова) в направлении Ровно (24 км к юго-западу от Орехова) на западе Запорожской области.

Дополнение

Российские оккупанты после нанесённых им потерь за два месяца восстановились и начали активные наступательные действия в районе Макеевки, а затем и на Купянском направлении. Продолжаются тяжелые бои.

Также российские войска проводят ночные штурмы на Бахмутском направлении, но Силы обороны работают и уничтожают врага.