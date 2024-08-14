ВОЙНА В Украине В ISW считают, что украинские силы не контролируют всю территорию в Курской области, о которой заявили

2024-08-14 17:37

Институт изучения войны не оценивает, что украинские силы контролируют всю территорию в Курской области, о которой заявили, в соответствии с определением "контроля", которое используют военные аналитики.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: 3 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы "контролируют" 74 населенных пункта Курской области.

ISW наблюдала за заявлениями и геолокационными видеоматериалами, которые указывают на то, что по состоянию на 13 августа украинские силы действуют примерно в 41 населенном пункте Курской области или вблизи них, хотя в этом районе есть много чрезвычайно малых населенных пунктов и местностей, которые ISW не включила в этот подсчет.

Военные аналитики отметили, что расхождения между украинскими официальными отчетами и наблюдаемыми заявлениями ISW и геолоцированными записями не являются опровержением украинских заявлений, а скорее являются результатом присущих ограничений методологии подсчета ISW и стремления использовать только общедоступную информацию.