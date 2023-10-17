ВОЙНА В Украине Силы обороны имеют частичный успех западнее Вербового на Запорожье — Генштаб

2023-10-17 18:26

 

Силы обороны Украины продолжают наступательные действия и операции в Бахмутском и Мелитопольском направлениях. В частности, у ВСУ частичный успех западнее Вербового Запорожской области, а оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку.

Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона.

Бахмутское направление

На Бахмутском направлении ВСУ продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике. Закрепляются на достигнутых рубежах.

"А также на Бахмутском направлении наши защитники отбили три атаки противника в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области", - отметил спикер.

Мелитопольское направление

Здесь, по словам Ковалева, ВСУ имеют частичный успех западнее Вербового Запорожской области.

"В то же время на Запорожском направлении наши защитники не допустили потерь позиций юго-западнее Новоданиловки, Работино и западнее Вербового Запорожской области", - добавил военный

Авдеевское направление

Здесь, по словам представителя Генштаба, враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку.

"В течение суток отбиты более 10 атак врага", - констатировал он.

Марьинское и Шахтерское направления

Здесь ВСУ отбили более 15 атак врага в районе Марьинки Донецкой области и 5 атак южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области.

Купянское направление

Здесь отражено около 15 атак врага в районе Сеньковки и Ивановки Харьковской области и еще 5 атак - в районе Стельмаховки и Надежды Луганской области.

Cитуация на фронте

По данным Генштаба, украинские военные наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Также удалось отразить более 10 атак врага на Авдеевском направлении.

В частности, ВСУ контрнаступали на Бахмутском направлении, отразили российские атаки в районе Авдеевки, Керамика, Степового, Тоненького, Северного и Первомайского. Также продолжили наступательные операции в направлении Мелитополя. Кроме того, ВСУ ночью нанесли серию ударов по вражеским аэродромам во временно оккупированном Луганске и Бердянске Запорожской области.

subscriber subscriber

Еще по теме

Оккупанты придумали новый способ замедлить продвижение ВСУ на Запорожье, - ISW

2023-10-09 18:26

ВСУ имели частичный успех возле Копаней и Новопрокоповки, а также восточнее Андреевки

2023-10-07 13:30

Танки ВСУ прорвали главную линию обороны на Запорожье, - ISW

2023-09-23 13:30

ВСУ достигли частичного успеха в районе Клещиевки, - Генштаб

2023-09-16 10:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В ВСУ подтвердили, что продвинулись к железнодорожной линии к северу от Клещеевки

2023-10-17 20:48

DRAGONFLY: раскрыты детали мощной атаки ВСУ на аэродромы в Бердянске и Луганске

2023-10-17 20:04

Кого из мужчин могут забрать на фронт до конца года и как Минобороны усилит контроль за мобилизацией: разъяснение

2023-10-17 19:15

Силы обороны имеют частичный успех западнее Вербового на Запорожье — Генштаб

2023-10-17 18:26
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В ВСУ подтвердили, что продвинулись к железнодорожной линии к северу от Клещеевки 2023-10-17 20:48
DRAGONFLY: раскрыты детали мощной атаки ВСУ на аэродромы в Бердянске и Луганске 2023-10-17 20:04
Кого из мужчин могут забрать на фронт до конца года и как Минобороны усилит контроль за мобилизацией: разъяснение 2023-10-17 19:15
Силы обороны имеют частичный успех западнее Вербового на Запорожье — Генштаб 2023-10-17 18:26