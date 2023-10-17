ВОЙНА В Украине Силы обороны имеют частичный успех западнее Вербового на Запорожье — Генштаб

2023-10-17 18:26

Силы обороны Украины продолжают наступательные действия и операции в Бахмутском и Мелитопольском направлениях. В частности, у ВСУ частичный успех западнее Вербового Запорожской области, а оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку.

Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона.

Бахмутское направление

На Бахмутском направлении ВСУ продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике. Закрепляются на достигнутых рубежах.

"А также на Бахмутском направлении наши защитники отбили три атаки противника в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области", - отметил спикер.

Мелитопольское направление

Здесь, по словам Ковалева, ВСУ имеют частичный успех западнее Вербового Запорожской области.

"В то же время на Запорожском направлении наши защитники не допустили потерь позиций юго-западнее Новоданиловки, Работино и западнее Вербового Запорожской области", - добавил военный

Авдеевское направление

Здесь, по словам представителя Генштаба, враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку.

"В течение суток отбиты более 10 атак врага", - констатировал он.

Марьинское и Шахтерское направления

Здесь ВСУ отбили более 15 атак врага в районе Марьинки Донецкой области и 5 атак южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области.

Купянское направление

Здесь отражено около 15 атак врага в районе Сеньковки и Ивановки Харьковской области и еще 5 атак - в районе Стельмаховки и Надежды Луганской области.

Cитуация на фронте

По данным Генштаба, украинские военные наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Также удалось отразить более 10 атак врага на Авдеевском направлении.

В частности, ВСУ контрнаступали на Бахмутском направлении, отразили российские атаки в районе Авдеевки, Керамика, Степового, Тоненького, Северного и Первомайского. Также продолжили наступательные операции в направлении Мелитополя. Кроме того, ВСУ ночью нанесли серию ударов по вражеским аэродромам во временно оккупированном Луганске и Бердянске Запорожской области.