Жизнь ЯК САМОСТІЙНО ПОРАХУВАТИ РОЗМІР СУБСІДІЇ - ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ

2023-10-20 20:34

Людям, дохід яких не дозволяє самостійно платити за житлово-комунальні послуги, держава може надати допомогу у вигляді житлової субсидії.

ХТО МАЄ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ СУБСИДІЇ:

Право отримати субсидію мають як громадяни України, так і іноземці чи особи без громадянства, що законно перебувають на території України та проживають у багатоквартирних або приватних будинках.

Отримати житлову субсидію можуть сім'ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов’язкового платежу.

Цей платіж обчислюється індивідуально, за єдиною формулою, і залежить виключно від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства на одну особу.

Якщо сума усіх платіжок вища за обов’язковий платіж, ви потенційно можете отримати субсидію. Крім матеріального, ще буде додатково проаналізовано ваш майновий стан.

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Украинские беженцы значительно сократили дефицит рабочей силы в странах ЕС 2023-10-20 13:30
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