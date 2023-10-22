ВОЙНА В Украине После атак на Авдеевку потери оккупантов выросли на 90% – британская разведка

2023-10-22 11:30

Недавние российские атаки в Авдеевке Донецкой области привели к 90-процентному увеличению потерь среди россиян, зафиксированных Министерством обороны Украины. Об этом 22 октября сообщает министерство обороны Великобритании в Twitter со ссылкой на данные своей разведки.

С февраля 2022 года Россия значительно увеличила свое присутствие на территории Украины за счет активизации вербовки с использованием финансовых стимулов и частичной мобилизации, проведенной осенью 2022 года, отмечают в британской разведке.

По ее данным, такое увеличение личного состава является основным фактором, определяющим способность России как защищать удерживаемые территории, так и проводить дорогостоящие нападения.

"Вполне вероятно, что с начала конфликта Россия понесла 150–190 тыс. постоянных потерь (убитых и тяжело раненых), при этом общая цифра, включая временно раненых (выздоровевших и подлежащих возвращению на поле боя), составляет около 240–290 тыс. человек", – говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что в это число не входят подразделения частной военной компании "Вагнер", воевавшие в Бахмуте Донецкой области.

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные за последние сутки уничтожили 980 оккупантов, всего – 293 830.

Контекст

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала широкомасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.

В октябре оккупанты пошли в наступление под Авдеевкой, пытаясь окружить город.