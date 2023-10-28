ВОЙНА В Украине Данилов ответил, будет ли продолжаться контрнаступление зимой

2023-10-28 14:30

 

Украинские защитники продолжат утилизацию армии оккупантов, чтобы поставить точку в войне и одержать победу.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "24 каналу".

Некоторые западные СМИ начали распространять информацию о продолжении Украиной наступления уже весной 2024 года.

"Не знаю, откуда звучат такие заявления. У нас очень много экспертов, которые сидят на диванах и не имеют никакого отношения к военным и к сектору безопасности и обороны. Однако они выдают свои "прогнозы", "инсайды", - сказал Данилов.

Данилов подчеркнул, что Силы обороны и дальше будут уничтожать армию агрессора, чтобы не оставить эту борьбу в наследство следующим поколениям.

"Наша задача довольно проста – это утилизация армии России, которую отлично выполняют представители нашего сектора безопасности и обороны в любой точке, где они ее находят. Мы и дальше будем продолжать это делать, поскольку, если не поставим точку в этом вопросе, то передадим эту проблему нашим детям, хотя и они уже воюют, внукам, правнукам. Нам это не нужно", – отметил секретарь СНБО.

Украина одержит победу и поставит точку в войне против российских захватчиков.

"Победа обязательно будет, потому что это борьба, прежде всего, за нашу независимость, а также за те ценности, которые поддерживает большая часть мира", - отметил он.

Напоминаем, что Зеленский заявил, что "зерновой коридор" продолжит функционировать, несмотря на угрозы России.

 

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