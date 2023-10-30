ВОЙНА В Украине Президент Чехии заявил, что от Украины сейчас зависит будущее всей Европы

2023-10-30 10:27

Президент Чехии Петр Павел во время встречи с иностранными дипломатами, работающими в Праге, заявил, что Чехия остается верна поддержке суверенитета Украины, осознавая чрезвычайную важность такой позиции. По его словам, ситуация в Европе сейчас зависит от того, выстоит ли Украина, передает 420on.cz.

"По мнению президента, нынешние конфликты невозможно разрешить, просто выслушав обе стороны и проведя воображаемую линию где-то посередине. Он упомянул о грубых нарушениях международного права в Украине и нападениях россии на невинных людей", - говорится в сообщении.

По словам Павела, Чехия остается верна своей позиции и поддерживает суверенитет Украины.

"Если Украина упадет, то упадем мы все", – сказал он.

Напомним, ранее Петер Павел призвал к уменьшению зависимости ЕС от обороны США и усилению европейской составляющей НАТО.

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