ВОЙНА В Украине Украинские военные в Германии начали обучение на комплексах Patriot

2023-10-31 16:48

 

61 украинский военный отправился на обучение в Германию.

Украинские военные в Германии продолжили обучение на комплексах противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщили в пресс-службе Военно-воздушных сил Германии.

“Наша поддержка Украины продолжается. Сегодня начинается очередной тренинг Patriot. 61 украинский военный и 10 переводчиков начинают свой многонедельный курс обучения”, - сообщили в ВВС.

Напомним, что Германия передала Украине очередную партию военной помощи. В частности, наши защитники получат военную технику, боеприпасы, БпЛА, амуницию и другое вооружение.

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