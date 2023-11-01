ВОЙНА В Украине Озвучены реальные потери оккупантов в Украине за октябрь

2023-11-01 15:38

За октябрь на войне в Украине были ликвидированы 22 920 оккупантов. Об этом сообщил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк в Telegram в среду, 1 ноября.

Также украинские военные уничтожили большое количество вооружения/военной техники рашистов:

  • танков - 521 ед.
  • боевых бронированных машин - 843 ед.
  • артиллерийских систем - 773 ед.
  • РСЗО - 48 ед.
  • средств ПВО - 26 ед.
  • самолетов - 5 ед.
  • вертолетов - 8 ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 425 ед.
  • крылатых ракет - 18 ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн - 741 ед.
  • специальной техники - 86 ед.

Напомним, на текущей неделе потери врага превысили 300 тысяч убитыми.

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