Озвучены реальные потери оккупантов в Украине за октябрь
2023-11-01 15:38
За октябрь на войне в Украине были ликвидированы 22 920 оккупантов. Об этом сообщил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк в Telegram в среду, 1 ноября.
Также украинские военные уничтожили большое количество вооружения/военной техники рашистов:
- танков - 521 ед.
- боевых бронированных машин - 843 ед.
- артиллерийских систем - 773 ед.
- РСЗО - 48 ед.
- средств ПВО - 26 ед.
- самолетов - 5 ед.
- вертолетов - 8 ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 425 ед.
- крылатых ракет - 18 ед.
- автомобильной техники и автоцистерн - 741 ед.
- специальной техники - 86 ед.
Напомним, на текущей неделе потери врага превысили 300 тысяч убитыми.