ВОЙНА В Украине Озвучены реальные потери оккупантов в Украине за октябрь

2023-11-01 15:38

За октябрь на войне в Украине были ликвидированы 22 920 оккупантов. Об этом сообщил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк в Telegram в среду, 1 ноября.

Также украинские военные уничтожили большое количество вооружения/военной техники рашистов:





танков - 521 ед.

боевых бронированных машин - 843 ед.

артиллерийских систем - 773 ед.

РСЗО - 48 ед.

средств ПВО - 26 ед.

самолетов - 5 ед.

вертолетов - 8 ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 425 ед.

крылатых ракет - 18 ед.

автомобильной техники и автоцистерн - 741 ед.

специальной техники - 86 ед.

Напомним, на текущей неделе потери врага превысили 300 тысяч убитыми.