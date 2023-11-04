ВОЙНА В Украине В Украине сейчас образцов вооружения больше, чем в НАТО, - Генштаб ВСУ

2023-11-04 11:30

Образцов вооружения у Сил обороны больше, чем у НАТО, что создает определенные сложности в логистике.

Об этом начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генерального штаба ВСУ, бригадный генерал Сергей Баранов заявил в интервью онлайн-проекту KYIV NOT KIEV.

"У нас уже образцов вооружения больше, чем у НАТО. Это создает определенные трудности в логистическом обеспечении, но у нас нет ни одного образца, который мы не можем использовать, обслуживать, совершенствуем. В Украине уникальные люди. У нас нет проблем с изучением, овладением (западных. – Ред.) артиллерийских систем", – отметил Баранов.

Он отметил, что к учениям на иностранных артсистемах допускаются и опытные артиллеристы, и недавно мобилизованные бойцы. По его убеждению, срок нахождения на службе не имеет существенного значения для овладения определенным видом вооружения. "Безусловно, тот, кто уже имеет опыт, овладевает новым образцом гораздо легче, потому что физические процессы не отменить. Есть законы физики, которые влияют на полет снаряда. Опытным намного легче, но по срокам изучения – вообще не вижу проблем. И мобилизованные без проблем все учат. Главное, это – желание. Все остальное приходит во время тренировок, учений", – объяснил он.

В то же время Баранов выразил мнение, что темпы и объемы снабжения западного вооружения зависят и от успехов артиллеристов на поле боя. "Кто даст оружие, если мы не сможем им овладеть, поэтому, да, от этого, безусловно, все зависит", – подчеркнул он.