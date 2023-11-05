ВОЙНА В Украине ISW проанализировал колонку Залужного о войне в Украине

2023-11-05 10:30

Специалисты Института изучения войны (ISW) проанализировали колонку Главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного о позиционном характере войны в Украине.

Источник: ISW

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что война в Украине не является "патовой", комментируя для СМИ колонку Главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного о позиционном характере войны в Украине.

4 ноября во время совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен Зеленский заявил, что нынешняя ситуация на фронте "не является патовой", даже если "прошло время", и "люди устали".

Аналитики указывают, что колонка Залужного "Современная позиционная война и как ее выиграть" более четко определяет его соображения относительно изменений, которые должна осуществить Украина, чтобы преодолеть нынешнюю "позиционную" стадию войны, чем интервью для The Economist.

Залужный пишет, что война "постепенно переходит в позиционную форму", и отмечает, что для преодоления позиционной войны Украине необходимо получить преимущество в воздухе; прорывать минные заграждения в глубину; повысить эффективность контрбатарейной борьбы; создать и подготовить необходимые резервы; и наращивать возможности радиоэлектронной борьбы.

В отчете говорится о том, что его колонка сосредоточена, скорее, на объяснении того, что нынешний позиционный характер войны является результатом технологически-тактического паритета на поле боя и широкого использования минных заграждений российскими и украинскими войсками.

Залужный рассмотрел возможности, которые открываются перед Украиной в связи с вызовами со стороны России, включая значительные потери, понесенные российской авиацией, использование Украиной западного ракетного и артиллерийского вооружения, а также неспособность России воспользоваться своими человеческими мобилизационными ресурсами из-за политических, организационных и мотивационных проблем.

Генерал пришел к выводу, что позиционность выгодна России, поскольку она затягивает войну и может позволить России достичь преимущества в определенных сферах.

Залужный утверждал, что Украина или Россия могут вернуться к быстрой маневренной войне при благоприятных обстоятельствах, которые для Украины должны включать военные ресурсы, предоставленные Западом.

Аналитики заключают: в колонке Залужного речь шла о том, как возобновить маневр в позиционной войне, а не о том, что война зашла в тупик.