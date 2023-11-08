ВОЙНА В Украине Украинские войска перебросили бронетехнику на левый берег Херсонщины – ISW

2023-11-08 17:37

Специалисты Института изучения войны (ISW) по проанализированным данным россиян сообщают о переброске Силами обороны ограниченного количества бронетехники на левый берег Херсонской области.

Источник: ISW

Детали: Российские источники утверждают, что украинские войска перебросили ограниченное количество бронетехники на восточный (левый) берег Херсонской области и продолжают более масштабные, чем обычно, наземные операции с участием легкой пехотной группировки примерно батальонного размера.

Российские "военкоры" 6 ноября увеличили снимок, на котором якобы заснят украинский гусеничный десантный транспорт, перевозящий боевую машину пехоты на восточный берег возле села Крынки (30 км к северо-востоку от Херсона и 2 км от Днепра).

Другие "военкоры" утверждали 7 ноября, что украинская боевая машина пехоты самостоятельно пересекла реку Днепр у Крынок, а также увеличили отдельные кадры 7 ноября, на которых якобы видно уничтоженный западный бронетранспортер-амфибия в неустановленном месте на восточном берегу.

Некоторые из российских так называемых "военкоров" утверждали, что один или два украинских БТРа пересекли Днепр возле Крынок, тогда как другие "военкоры" отмечали, что украинские войска перебросили в этот район несколько бронетранспортеров.

Кроме того, российские информаторы утверждают, что более 300 украинских военных (примерно батальон) действуют на восточном берегу в районе Крынок, и что украинские силы удерживают позиции в центре Крынок и прилегающих районах.

По утверждению еще одного "военкора", несколько сотен украинских военных действуют на всем восточном берегу Херсонской области.

Эксперты со ссылкой на российских "военных блогеров" отмечают, что боевые столкновения продолжаются вблизи Крынок, а также вблизи Поймы (12 км к востоку от Херсона и 4 км от Днепра), Песчановки (13 км к востоку от Херсона и 3 км от Днепра) и Подстепного (17 км к востоку от Херсона и 4 км от Днепра), но якобы попытки украинских войск продвинуться вперед 6 и 7 ноября не были особо масштабными по сравнению с предыдущими днями.

Аналитики напоминают, что Силы обороны, вероятно, провели начальные атаки через реку Днепр на восточный (левый) берег Херсонской области 17 и 18 октября.

Они отмечают: "Сообщение о группировке украинских сил численностью до батальона на восточном берегу свидетельствует о том, что интенсивные российские усилия по перекрытию реки Днепр не помешали украинским силам перебросить дополнительный личный состав и материальную часть на позиции на восточном берегу".

Однако добавляют: ISW не будет спекулировать на перспективах дальнейшей активности украинских войск на восточном берегу Херсонской области.

Ключевые выводы ISW за 7 ноября: