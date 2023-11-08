Политика Еврокомиссия одобрила начало переговоров о вступлении Украины в ЕС - 90% реформ выполнено

2023-11-08 15:38

Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза начать с Украиной переговоры по вопросу вступления. Но при условии, что Киев воплотит в жизнь еще ряд реформ. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе в среду, 8 ноября.



По ее словам, Украина выполнила 90% реформ, которые от нее ожидал ЕС, но неизменным условием является дальнейшее выполнение не завершенных на данный момент преобразований.



"На этом основании мы рекомендовали сегодня, чтобы Совет ЕС приступил к переговорам по вступлению. Мы также рекомендуем, чтобы Совет согласовал переговорные рамки для Украины с целью продолжения выполнения реформ", - сказала она.



Фон дер Ляйен отметила, что основной прогресс Украиной достигнут в сфере конституционного правосудия, реформе отбора Высшего совета правосудия, антикоррупционной программе, борьбе с отмыванием денег, важных мерах по сдерживанию олигархов, а также новыми законами - о медиа и в отношении национальных меньшинств.



В отчете, опубликованном Еврокомиссией, сказано, что она дает рекомендацию, чтобы Верховная Рада приняла переговорную рамку, после того как Украина:



