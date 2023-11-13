ВОЙНА В Украине СБУ ликвидировала вражеских агентов в Киеве и Черкассах, выявлявших наше ПВО

2023-11-13 15:39

СБУ задержала двух вражеских агентов, которые "охотились" на Patriot и фотографировали последствия прилетов по Киеву и Черкассам. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"По данным следствия, одного из фигурантов больше всего интересовали ориентировочные координаты базирования систем украинской ПВО, в том числе зенитно-ракетных комплексов Patriot. Также злоумышленники выезжали на места воздушных ударов агрессора и фотографировали там последствия вражеских прилетов. Скрытые фотоснимки делали с разных ракурсов и привязкой к местности", - говорится в сообщении СБУ.

В частности, установлено, что после российской ракетной атаки по Черкассам 21 сентября женщина сделала фото поврежденного здания в центре города и переслала их своему сообщнику, гражданину рф, проживающему в Киеве.

"По имеющимся данным, после получения отчета с уточненными сведениями о последствиях поражения киевлянин пытался выехать на россию. Поездку планировал через территорию ЕС как лицо непризывного возраста. Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили планы злоумышленника и задержали его после того, как он уже приобрел билеты в одну из европейских стран", - сообщает пресс-служба СБУ.

Расследование установило, что задержанный - доктор философии, бывший преподаватель одного из черниговских вузов. В 2015 году он выезжал во временно оккупированный Крым, где получил российский паспорт, а после начала полномасштабного вторжения рашистов начал отслеживать места базирования Сил обороны в Киеве.

Сообщается, что во время обысков у вражеских агентов обнаружена запрещенная символика РФ, сувенирная продукция с фотографиями путина, паспорт гражданина рф, мобильные телефоны.

Задержанным грозит до восьми лет тюрьмы.