ЧИ МАЄ ПРАВО ПРАЦІВНИК САМОСТІЙНО ОБРАТИ БАНК ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЗАРПЛАТИ

У Держпраці пояснили, що виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків за особистою письмовою згодою працівника, в якій працівник зазначає назву банку .
Виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний працівниками рахунок (адресу) з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця за особистою письмовою згодою працівника, в якій працівник зазначає назву банку.
У разі відсутності такої згоди роботодавець має забезпечити виплату заробітної плати працівнику за місцем роботи.