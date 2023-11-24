Жизнь ЧИ МАЄ ПРАВО ПРАЦІВНИК САМОСТІЙНО ОБРАТИ БАНК ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЗАРПЛАТИ

2023-11-24 18:28

У Держпраці пояснили, що виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків за особистою письмовою згодою працівника, в якій працівник зазначає назву банку .

Виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний працівниками рахунок (адресу) з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця за особистою письмовою згодою працівника, в якій працівник зазначає назву банку.

У разі відсутності такої згоди роботодавець має забезпечити виплату заробітної плати працівнику за місцем роботи.