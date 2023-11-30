ВОЙНА В Украине фото В Воздушных силах прокомментировали падение "шахеда" в Крыму

2023-11-30 19:15

 

Слишком сильный шквальный ветер или ураган могли повлиять на работу беспилотного летательного аппарата.

Плохие погодные условия, например, сильный ветер или ураган, могут повлиять на работу любых летательных аппаратов. Поэтому падение в Крыму "Шахеда", который россияне запускали для атаки по Украине, не удивительно. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Здесь ничего удивительного нет. Все что угодно могло произойти. Это техника, падает. Самолеты падают, вертолеты падают, и беспилотники соответственно падают. Любая ошибка, техническая неисправность могла помешать. В том числе и погодные условия могли помешать", - отметил он.

По словам Игната, если действительно слишком сильный шквальный ветер или ураган - это будет влиять на работу любых летательных аппаратов.

Напомним, накануне, 29 ноября, во временно оккупированном Крыму из-за непогоды упал ударный "Шахед", который россияне запустили по территории материковой Украины.

В ночь на 30 ноября РФ атаковала Украину 20 ударными БПЛА типа Shahed и восемью зенитными управляемыми ракетами С-300. Силы ПВО уничтожили 14 ударных БПЛА.

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