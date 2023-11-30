ВОЙНА В Украине Франция планирует увеличить объемы поставок боеприпасов в Украину

2023-11-30 22:15

 

По словам генерала Жан-Франсуа Дока, Франция обязуется увеличить свою военную поддержку Украине в следующем году, предоставив дополнительные боеприпасы.

Франция продолжит военную поддержку Украины, поэтому в следующем году Киев получит еще больше боеприпасов. Об этом заявил инженер-генерал по вооружению Жан-Франсуа Док сообщает Минобороны Украины, передает УНН.

Детали

В Киеве состоялась встреча украинской и французской делегаций в Киеве.С украинской стороны в событии приняли участие заместители министра обороны Украины – Дмитрий Клименков и генерал-лейтенант Иван Гаврилюк. Стороны обсудили насущные военные потребности и виды оружия, которыми Франция может помочь украинскому войску.

Франция прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Украине. Наш Фонд поддержки пытается покрыть часть расходов на приобретение некоторых запчастей и вооружения для украинской стороны. Мы понимаем украинские потребности, поэтому в следующем году Франция увеличит поставки боеприпасов -отметил Жан-Франсуа Док, инженер-генерал по вооружению, председатель Фонда поддержки Украины - отметил Жан-Франсуа Док, инженер-генерал по вооружению, председатель Фонда поддержки Украины.

Дополнение

Украинский чиновник также анонсировал новые закупки самоходных артиллерийских установок "Caesar".

На этой неделе мы уже получили средства и осуществим проплату на дополнительную закупку САУ "Цезарь". Спасибо французской стороне за непрерывное обеспечение боеприпасами к этим системам. Конечно, по возможности, хотелось бы увеличить количество пушек – подчеркнул генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Также стороны рассмотрели возможность усиления сотрудничества в оборонной сфере и налаживания логистического обеспечения между странами.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не может точно сказать, когда Украина получит истребители F-16, но надеется, что это произойдет как можно скорее, отметив, что подготовка пилотов продолжается.

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