ВОЙНА В Украине Які нововведення щодо мобілізації готує українцям Верховна Рада

2023-12-06 14:31

В Україні готують зміни до законодавства, яке регулює питання мобілізації та військової служби.

Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк в ефірі телемарафону.

Зокрема йдеться про:

• встановлення відпустки строком на 90 днів з оплатою грошового забезпечення для осіб, які повернулися з полону

• встановлення права на звільнення з військової служби осіб без громадянства чи іноземців

• встановлення права на звільнення з військової служби осіб, які мають інвалідність першої, другої групи

• встановлення права на звільнення з військової служби або демобілізацію жінок-курсантів, які достроково розірвали контракт

• врегулювання права на відстрочку від мобілізації педагогів, викладачів вищих навчальних закладів та студентів.