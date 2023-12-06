Які нововведення щодо мобілізації готує українцям Верховна Рада

В Україні готують зміни до законодавства, яке регулює питання мобілізації та військової служби.
Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк в ефірі телемарафону.
Зокрема йдеться про:
• встановлення відпустки строком на 90 днів з оплатою грошового забезпечення для осіб, які повернулися з полону
• встановлення права на звільнення з військової служби осіб без громадянства чи іноземців
• встановлення права на звільнення з військової служби осіб, які мають інвалідність першої, другої групи
• встановлення права на звільнення з військової служби або демобілізацію жінок-курсантів, які достроково розірвали контракт
• врегулювання права на відстрочку від мобілізації педагогів, викладачів вищих навчальних закладів та студентів.