Жизнь Переехавшая в США в 2011 году певица Мика Ньютон возвращается в Украину

2023-12-07 12:30

Украинская певица Мика Ньютон, которая после участия в конкурсе Евровидение 2011 года переехала в США, возвращается в Украину. Об этом звезда сообщила в сторис в Instagram.

Она сказала, что приедет в Украину вместе со своим мужем-американцем, бизнесменом Крисом Сааведрой.

По словам Ньютон, поездка запланирована на конец декабря. Пара планирует посетить Львов и Киев.

"Мы так взволнованы нашей поездкой в Украину в конце месяца! Крис не был там последние восемь лет… Это будет эмоциональное путешествие! Мы будем во Львове и Киеве", - написала она.

subscriber subscriber

Еще новости в разделе "Жизнь"

Переехавшая в США в 2011 году певица Мика Ньютон возвращается в Украину

2023-12-07 12:30

Гороскоп для всех знаков зодиака на 7 декабря - сегодня важно избегать конфликтов и доверять интуиции

2023-12-07 08:26

Впервые по новому календарю. Традиции на День Николая и какие праздники будут в декабре

2023-12-06 16:05

фото В ПФУ рассказали, как оцифровать трудовую книжку работника

2023-12-05 19:15
Все статьи раздела "Жизнь"

Жизнь

Переехавшая в США в 2011 году певица Мика Ньютон возвращается в Украину 2023-12-07 12:30
Гороскоп для всех знаков зодиака на 7 декабря - сегодня важно избегать конфликтов и доверять интуиции 2023-12-07 08:26
Впервые по новому календарю. Традиции на День Николая и какие праздники будут в декабре 2023-12-06 16:05
фото В ПФУ рассказали, как оцифровать трудовую книжку работника 2023-12-05 19:15