Жизнь Переехавшая в США в 2011 году певица Мика Ньютон возвращается в Украину

2023-12-07 12:30

Украинская певица Мика Ньютон, которая после участия в конкурсе Евровидение 2011 года переехала в США, возвращается в Украину. Об этом звезда сообщила в сторис в Instagram.

Она сказала, что приедет в Украину вместе со своим мужем-американцем, бизнесменом Крисом Сааведрой.

По словам Ньютон, поездка запланирована на конец декабря. Пара планирует посетить Львов и Киев.

"Мы так взволнованы нашей поездкой в Украину в конце месяца! Крис не был там последние восемь лет… Это будет эмоциональное путешествие! Мы будем во Львове и Киеве", - написала она.