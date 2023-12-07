Жизнь Магнитные бури, прогноз на неделю: чего ожидать от солнечной активности 4-10 декабря

2023-12-07 21:37

На этой неделе геомагнитная активность будет на высоких уровнях, но понизится к концу недели.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на неделю 4-10 декабря 2023 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности - К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В понедельник, 4 декабря, ожидается, что геомагнитная активность будет соответствовать К-индексу 4 – желтый уровень (средняя солнечная буря), а уже во вторник – 5 декабря – повысится до красного уровня – К-индекс 5 – это сильная буря, способная влиять на самочувствие людей.

6 и 7 декабря ожидается средняя солнечная активность с К-индексом 4, а уже к концу недели – 8-10 декабря – она понизится до зеленого уровня с индексом 2 и магнитосфера придет в норму.