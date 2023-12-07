ВОЙНА В Украине На Таврическом направлении ВСУ уничтожили 513 оккупантов и 45 единиц военной техники

2023-12-07 15:37

За сутки на Таврическом направлении Силы обороны уничтожили 513 оккупантов и 45 единиц военной техники. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.



По его словам, уже вторые сутки оккупанты очень активно используют дроны-камикадзе и авиацию. Также значительно увеличили количество боестолкновений. Всего на Таврическом направлении за истекшие сутки армия РФ нанесла 13 авиаударов, провела 61 боестолкновение, а также осуществила 743 артобстрела.



"Соответственно, и потери врага выросли, составили за истекшие сутки 513 человек. Также уничтожены 45 единиц военной техники. Враг начал больше ее применять, в том числе полностью уничтожены шесть танков, 12 ББМ, также одно средство ПВО и пять артсистем. В частности, самоходный миномет калибра 240 мм, 2С4 Тюльпан, который враг пытался использовать для уничтожения наших оборонных позиций. Это очень мощное оружие", - рассказал Штупун.



Спикер отметил, что в районе Авдеевки за сутки были отбиты 34 атаки врага, россияне пытались идти вперед восточнее Новобахмутовки, в районах Степного, Авдеевки, Пивничного, Тоненького и Первомайского.



Говоря о ситуации на Марьинском направлении, Штупун сообщил, что активность российских войск остается на высоком уровне, за сутки там были отражены 17 вражеских атак в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки.