ВОЙНА В Украине 86% украинцев намерены направить часть своего новогоднего бюджета на помощь ВСУ

2023-12-08 19:31

Почти 60% украинцев планируют покупки на период рождественско-новогодних праздников. Большинство из них потратят средства на Новый год. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные компанией Deloitte.

Большая часть украинцев (59%) не планирует отказываться от праздничных покупок, но этот показатель несколько меньше, если сравнить с прошлым годом (61%)", - говорится в сообщении.

По данным исследования, 49% украинцев потратят больше на празднование Нового года, чем на Рождество.

Больше всего средств на празднование Нового года планируют потратить респонденты из восточных областей Украины, тогда как на празднование Рождества - в западных областях. Практически 45% украинцев будут праздновать Рождество 25 декабря и только 17% - 7 января.

Большинство респондентов, 56%, намерены расходы на покупки от 1000 до 5000 грн. Самые популярные категории товаров: продукты питания, одежда и обувь, предметы домашнего обихода и алкогольные напитки.

Кроме того, 68% респондентов (в прошлом году - 61%) планируют направить часть своего рождественского и новогоднего бюджета на благотворительность. Из них 86% направят помощь защитникам на передовой.

 

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Современное западное оружие помогло ВСУ освободить половину оккупированных территорий 2023-12-08 15:37
ПОВАЖНІ ПРИЧИНИ, ЯКІ ДОЗВОЛЯЮТЬ НЕ ПРИХОДИТИ ДО ТЦК ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ПОВІСТКИ 2023-12-08 14:35