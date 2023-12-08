ВОЙНА В Украине В Украине начали внедрять повышенные меры безопасности в учебных заведениях

2023-12-08 13:30

Министерство внутренних дел Украины начинает внедрять меры по формированию безопасной образовательной среды. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Начинаем внедрение комплекса мер по формированию безопасной образовательной среды. Его основой должен стать работник полиции, который будет нести службу в учебных заведениях и отвечать за безопасность детей. Специалистов будем отбирать по конкурсу, они пройдут тщательную проверку и медосмотр. Далее - специализированное обучение, чтобы быть готовыми к любым вызовам", – говорится в сообщении министра.

Отмечается также, что требует усиления пропускной режим, поэтому в каждом учебном заведении будут использовать металлоискатели и рамки.

Набор и отбор кандидатов планируется начать в ближайшее время.

"А пока 70% учебных заведений оборудованы тревожными кнопками и находятся под защитой полиции охраны. Мы знаем, что делать дальше ради безопасности детей", - заверил министр.