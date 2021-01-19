Украина Стало известно как будут учиться школьники после завершения локдауна

2021-01-19 11:43 273

В Украине ученики выпускных классов после локдауна вернутся к смешанной форме обучения. 

Как заявил глава Минобразования Сергей Шкарлет, возвращение учеников выпускных классов к полноформатному обучению является крайне необходимым и важным.

"После завершения усиленных карантинных мероприятий, при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации, учащиеся выпускных классов вернутся к смешанной формы обучения. В областях, где показатели заболеваемости СOVID-19 будут контролируемыми, буду поднимать вопрос о возвращении школьников 9-х и 11-х классов за парты", - сказал Шкарлет.

По его словам, также планируется восстановление полноформатного или смешанного обучения для школьников других классов.

"Продолжаются соответствующие консультации с министром здравоохранения Максимом Степановым и главным государственным санитарным врачом Виктором Ляшко", - говорит глава МОН.

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Стало известно как будут учиться школьники после завершения локдауна 2021-01-19 11:43 273
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