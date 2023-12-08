Политика В УКРАЇНУ ПОВЕРТАЮТЬСЯ ПОДАТКОВІ ПЕРЕВІРКИ - ПРЕЗИДЕНТ ПІДПИСАВ ЗАКОН

2023-12-08 18:28

Президент України підписав законопроєкт № 10016-д, яким скасовується заборона на проведення податкових перевірок бізнесу.

Після набуття законом чинності відновлюються податкові перевірки платників податків, які:

  • здійснюють виробництво (реалізацію) підакцизної продукції
  • займаються гральним бізнесом
  • надають фінансові або платіжні послуги
  • нерезидентів України та інших платників податків (які відповідають одному із визначених законом критеріїв).

Мораторій на проведення податкових перевірок продовжить діяти для:

  1. ФОПів першої та другої групи (до грудня 2024 року),
  2. бізнесу, який знаходиться у зоні бойових дій або на тимчасово окупованій території України
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