В УКРАЇНУ ПОВЕРТАЮТЬСЯ ПОДАТКОВІ ПЕРЕВІРКИ - ПРЕЗИДЕНТ ПІДПИСАВ ЗАКОН
2023-12-08 18:28
Президент України підписав законопроєкт № 10016-д, яким скасовується заборона на проведення податкових перевірок бізнесу.
Після набуття законом чинності відновлюються податкові перевірки платників податків, які:
- здійснюють виробництво (реалізацію) підакцизної продукції
- займаються гральним бізнесом
- надають фінансові або платіжні послуги
- нерезидентів України та інших платників податків (які відповідають одному із визначених законом критеріїв).
Мораторій на проведення податкових перевірок продовжить діяти для:
- ФОПів першої та другої групи (до грудня 2024 року),
- бізнесу, який знаходиться у зоні бойових дій або на тимчасово окупованій території України