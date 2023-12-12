Жизнь Грозит до 34 тысяч гривен штрафа: за что начнут наказывать водителей с 2024 года

2023-12-12 20:48

 

Украинским водителям рассказали, за что можно получить штраф в 34 тысячи гривен с 2024 года.

Об этом пишет автомобильное издание, ссылаясь на появившуюся на сайте Рады информацию.

Так, если при превышении скорости водителя могли не штрафовать за "лишние" 20 км/ч, то с Нового года будут выписывать штраф даже за превышение скорости на 5 км от дозволенного.

В частности, за превышение уровня шума предлагается установить штраф в размере 1000 тысяч рублей, то есть 17 тысяч гривен. В том случае, если водитель во второй раз нарушит это правило, то придется заплатить уже 34 тысяч гривен (2000 тысяч рублей).

Под штрафные санкции также попадает и дрифт. Как отмечается, за первое нарушение штраф составит 8500 гривен, за повторное - 17000 гривен. Кроме того, водителя могут лишить права вождения транспортного средства от 6 месяцев до 1 года.

Напомним, в Киеве массово выписывают "снежные" штрафы.

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Синоптики назвали дату, когда в Украину вернется морозная погода 2023-12-12 16:05
В Украине с 1 января повысят выплаты на детей 2023-12-11 21:37
Укрзализныця запустила новый скоростной поезд, соединяющий Киев, Винницу, Хмельницкий и Тернополь 2023-12-11 15:39