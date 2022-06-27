ВОЙНА В Украине видео "Это варварство!" - Западные политики жестко осудили ракетный удар по жилым домам Киева

2022-06-27 08:25

Западные политики осудили обстрелы Киева в воскресенье утром войсками рашистов, назвав такие действия "варварством" и "сознательной эскалацией" на фоне саммита Большой семерки.

Как передает Reuters, отвечая на вопрос о ракетных обстрелах Киева перед встречей лидеров "Большой семерки", президент США Джо Байден заявил: "Это еще один пример их (России) варварства".

В свою очередь премьер Великобритании Борис Джонсон подчеркнул, что Запад должен сохранять единство на фоне российской агрессии.

"Цена нашего отступления, уступки Путину, чтобы тот добился успеха и захватил значительную часть территории Украины и продолжал свое захват, будет гораздо, гораздо выше", – сказал он перед саммитом.

Бывший премьер-министр Швеции, а ныне сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт считает обстрелы Киева "сознательной эскалацией со стороны России".

"Трудно воспринимать ракетные обстрелы жилых районов Киева в это утро как нечто другое, кроме сознательной эскалации со стороны России и сигнал для сегодняшнего саммита G7 в Эльмау", – отметил эксполитик в Twitter.

Подобного мнения придерживается и бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"(Обстрел) – это "сигнал" и напоминание саммита G7 в немецком Эльмау. Россия сегодня – это болезнь, к которой следует соответственно относиться. Никаких компромиссов или переговоров. Просто заблокировать все, пока военная машина не выдохнется", – написал он в соцсетях.

subscriber subscriber

Еще по теме

ВСУ на юге нанесли пять авиаударов, уничтожили два склада боеприпасов и огневую точку

2022-06-26 16:30

фото Из-под завалов спасли ребенка: новые детали ракетного удара по многоэтажке в Киеве

2022-06-26 10:00

видео Удар по Киеву: ракета попала в девятиэтажку

2022-06-26 09:30

В Сенате США рф признали государством — спонсором терроризма: что это значит

2022-06-25 16:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

фото Украина закупила в Германии три тысячи новейших противотанковых ракетных комплексов RGW 90 Matador

2022-06-27 15:37

документ Як постраждалим від війни отримати компенсацію 5 - 30 тисяч євро - пошагова інструкція

2022-06-27 12:28

фото На фоне боевых успехов ВСУ в аннексированном Крыму активизировалось партизанское движение

2022-06-27 11:33

Во временно оккупированном Энергодаре руССкие похищают мирных жителей, чтобы получить выкуп

2022-06-27 10:26
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

фото Украина закупила в Германии три тысячи новейших противотанковых ракетных комплексов RGW 90 Matador 2022-06-27 15:37
документ Як постраждалим від війни отримати компенсацію 5 - 30 тисяч євро - пошагова інструкція 2022-06-27 12:28
фото На фоне боевых успехов ВСУ в аннексированном Крыму активизировалось партизанское движение 2022-06-27 11:33
Во временно оккупированном Энергодаре руССкие похищают мирных жителей, чтобы получить выкуп 2022-06-27 10:26