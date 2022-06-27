ВОЙНА В Украине видео "Это варварство!" - Западные политики жестко осудили ракетный удар по жилым домам Киева

2022-06-27 08:25

Западные политики осудили обстрелы Киева в воскресенье утром войсками рашистов, назвав такие действия "варварством" и "сознательной эскалацией" на фоне саммита Большой семерки.

Как передает Reuters, отвечая на вопрос о ракетных обстрелах Киева перед встречей лидеров "Большой семерки", президент США Джо Байден заявил: "Это еще один пример их (России) варварства".

В свою очередь премьер Великобритании Борис Джонсон подчеркнул, что Запад должен сохранять единство на фоне российской агрессии.

"Цена нашего отступления, уступки Путину, чтобы тот добился успеха и захватил значительную часть территории Украины и продолжал свое захват, будет гораздо, гораздо выше", – сказал он перед саммитом.

Бывший премьер-министр Швеции, а ныне сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт считает обстрелы Киева "сознательной эскалацией со стороны России".

"Трудно воспринимать ракетные обстрелы жилых районов Киева в это утро как нечто другое, кроме сознательной эскалации со стороны России и сигнал для сегодняшнего саммита G7 в Эльмау", – отметил эксполитик в Twitter.

Подобного мнения придерживается и бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"(Обстрел) – это "сигнал" и напоминание саммита G7 в немецком Эльмау. Россия сегодня – это болезнь, к которой следует соответственно относиться. Никаких компромиссов или переговоров. Просто заблокировать все, пока военная машина не выдохнется", – написал он в соцсетях.