ВОЙНА В Украине Дрон-камикадзе рф впервые нарушил воздушное пространство НАТО - на перехват были подняты истребители

2023-12-15 10:27

Один из "шахедов", который рашисты запустили по Украине, нарушил воздушное пространство НАТО, упав на территории Румынии. Германия подняла по тревоге истребители Eurofighter. Об этом сообщает Аussiedlerbote.

ФРГ идентифицировала роССийские летательные аппараты, в том числе по визуальному контакту, но не было приказа НАТО сбивать их. Во время волны атак российских дронов по Украине было зафиксировано до 70 российских беспилотников типа Shahed 136, один из которых, по предварительным данным, также взорвался над воздушным пространством Румынии.

Министерство обороны Румынии сообщило о воронке глубиной 1,5 метра в дельте Дуная вблизи румынского села Гринду, за 6,5 километров от украинской границы. В ведомстве предполагают, что это был российский беспилотник.

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