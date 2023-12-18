Жизнь В AC/DC подтвердили смерть своего первого ударника Колина Берджесса, но причину не разглашают

2023-12-18 13:32

В возрасте 77 лет скончался известный австралийский музыкант, первый ударник рок-группы AC/DC Колин Берджесс, сообщает  TMZ.

Издание также приводит заявление группы по поводу смерти Берджесса.

"Очень грустно слышать о смерти Колина Берджесса. Он был нашим первым барабанщиком и очень уважаемым музыкантом. Остались только счастливые воспоминания, зажигай с миром, Колин", – говорится в заявлении группы.

Причина его смерти не разглашается.

В 1973 году Берджесс стал членом AC/DC вместе с братом-гитаристом Ангусом и Малкольмом Янгом, певцом Дэйвом Эвансом и басистом Ларри Ван Кридтом.

Берджесс также играл на барабанах в популярной австралийской рок-группе под названием The Masters Apprentices в период между 1968 и 1972 годами.

В 1988 году он и другие участники группы были введены в австралийский зал славы ARIA.

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