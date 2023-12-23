ВОЙНА В Украине Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

2023-12-23 09:30

В Воздушных силах объяснили, что три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 удалось "подловить" на их риске - вражеские самолеты пытались сбросить корректируемые авиабомбы на большую глубину за линию соприкосновения.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире "Армия TV"

Прямая речь: "Молниеносно и изящно. Как любит организовывать командующий (Воздушных сил). Не впервые уже. Так было на Брянском направлении и в Одесской области дважды, когда врага застали врасплох.

Оккупанты уже в своих пабликах подтверждают, желают им (российским пилотам -ред.) "вечного полёта". Рассказывают, что там даже кого-то удалось живым забрать с места событий.

Ну, собственно... Наглецы, подошли ближе, пытались бить управляемыми авиабомбами на большую глубину обороны наших войск. Вы знаете, что КАБы массой 500 кг могут лететь 20-25 километров в глубину нашей обороны (всего 70 км). Но когда хочется и руки чешутся нанести удар, то, соответственно, надо подлететь ближе. Рискнули - неудачно. Надеемся, таких рисков россияне будут делать больше и мы будем видеть больше сбитых российских "Сушек"".

Что предшествовало: Командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что в полдень 22 декабря украинские защитники уничтожили три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 на Южном направлении.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что охота за российскими истребителями-бомбардировщиками Су-34, которые создавали проблемы для Сил обороны на Южном направлении, велась в течение долгого времени.