ВОЙНА В Украине Управлять огнем САУ Caesar будет искусственный интеллект - эффективность резко возрастет

2023-12-25 08:26

В январе в Париже начнет работу Коалиция артиллерии по усилению украинской армии. Об этом сообщило Минобороны.

Соответствующее заявление сделал заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в ходе встречи с делегацией Сената парламента Франции. Он акцентировал, что для Украины очень важно усиление огневой мощи благодаря поставке союзниками артиллерийских систем.

В частности, ВСУ заинтересованы в дальнейшей закупке для нужд самоходных артиллерийских установок Caesar.

"САУ Caesar в бою продемонстрировали высокую эффективность, точность", – заявил Гаврилюк.

Он анонсировал, что в 2024 г. запланированы испытания управления огнем САУ Caesar с применением искусственного интеллекта.

По его данным, применение ИИ позволит сократить использование боеприпасов на пристрелку и поражение целей на 30%.

При этом Гаврилюк призвал французскую сторону содействовать увеличению количества боеприпасов к САУ Caesar.

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