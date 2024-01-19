ВОЙНА В Украине Франция произведет еще 78 самоходных артиллерийских установок Caesar для ВСУ

2024-01-19 12:29

Франция произведет 78 самоходных артиллерийских установок Caesar для нужд Вооруженных сил Украины. Об этом заявил глава французского минобороны Себастьян Лекорню в интервью Le Parisien.

 "В то время как западная военная помощь исчерпывается, Франция внедряет у себя режим военной экономики", - заявил чиновник.

По его словам, Киев сам готов вложить часть своих ресурсов в вооружение. В частности, Украина "только что приобрела шесть установок за собственные средства, чтобы начать инициативу", добавил он.

САУ Caesar имеет калибр 155 мм и способна вести огонь на расстояние до 50 км и производит около шести выстрелов в минуту. Установка может двигаться со скоростью 80 км/ч по дороге и 50 км/ч по бездорожью.

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