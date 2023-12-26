ВОЙНА В Украине С наступлением зимы оккупанты начали намного чаще сдаваться в плен без боя

2023-12-26 09:24

Представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун заявил, что оккупанты все чаще отказываются участвовать в штурмовых действиях на фронте, и стали группами сдаваться в украинский плен. Об этом он сказал в эфире телемарафона.



По его словам, в частности, это фиксируется в подразделениях 1-го армейского корпуса св рф



Так, за последние трое суток одну группу из шести оккупантов ВСУ взяли в плен в непродолжительном бою. А еще одна почти такая же по количеству сдалась вообще без боя.



"Как говорят, вышли на голос буквально после нескольких выстрелов в воздух", - рассказал спикер.



Штупун заявил, что одна из причин, почему россияне сдаются в плен, - бесчеловечное отношение к ним со стороны командования.



"За отказ идти в бессмысленные штурмы или за какие-то другие провины офицеры их раздевают до гола, это зимой, сажают в таком виде в "холодные ямы", бьют и угрожают расстрелом", - отметил представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.