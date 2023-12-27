ВОЙНА В Украине Враг давит на четырех направлениях. Сырский рассказал, что происходит на востоке

2023-12-27 16:05

Российские оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону украинских войск на востоке нашей страны. Враг давит на четырех направлениях.

Об этом сообщил командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский в Telegram.

По его словам, ситуация на востоке Украины остается сложной.

На Купянском направлении противник пытается любой ценой захватить Синьковку и создать условия для блокирования Купянска. После потерь оккупанты перегруппировываются и перемещают подразделения из других направлений. Общее количество личного состава штурмовых вражеских подразделений составляет более двух тысяч.

Россияне возобновили интенсивные наступательные действия на Лиманском направлении, хотят вытеснить ВСУ из района Серебрянского лесничества и расширить Торский выступ. Также оккупанты хотят захватить Терны и выйти к реке Черный Жеребец.

На Северском направлении захватчики пытаются развить наступление в районах Спорного и Белогоровки. РФ готовит штурмовые подразделения из десантников для наступления в направлении Соледара и Северска.

На Бахмутском направлении продолжаются интенсивные бои. Враг пытается захватить Богдановку, восстановить утраченное положение в районах Клещиевки, Курдюмовки и Андреевки. Здесь действуют штурмовые группы "добровольческого корпуса", перемещенные с южного направления. Также россияне бросили в атаки морскую пехоту Каспийской флотилии.

Как отметил Сырский, на востоке оккупанты начали больше применять бронетехнику, дроны-камикадзе и увеличили артиллерийские обстрелы.

"На всех направлениях наступления врага наши командиры всех уровней принимают необходимые меры по усилению обороны и недопущению продвижения врага", - отметил генерал.

Несмотря на сложную ситуацию, наши воины наносят врагу потери. Так, только за последнюю неделю на Восточном направлении оккупанты потеряли более 3 тысяч личного состава, из них убитыми - более тысячи человек. Уничтожена и повреждена 361 единица вражеской техники. Из них 43 танка, 83 боевых бронированных машин, 69 артиллерийских систем.

Ситуация на фронте

Сейчас украинские военные в большинстве находятся в активной обороне и по возможности атакуют. В частности, в районе Бахмута и Запорожской области.

Недавно стало известно, что украинские воины отбили у оккупантов один из терриконов в районе Горловки Донецкой области. Однако, например, ситуация в районе Авдеевки и Марьинки сложная.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинские военнослужащие отошли на северную окраину Марьинки, поскольку россияне полностью уничтожили украинский город.

Также он допустил, что если сил для защиты Авдеевки будет мало, ВСУ могут выйти из города, а затем отвоевать.