ВОЙНА В Украине В 2024 году ситуация на фронте может стать самой тяжелой за все время войны, - Тарнавский

2023-12-29 20:34

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский не исключает, что 2024 год будет еще тяжелее на фронте. Об этом он заявил в интервью ВСС Украина.

"Я думаю, что следующий год будет, возможно, еще тяжелее. Потому что мы должны заканчивать ведение боевых действий и освобождение наших территорий.

И чем ближе к выполнению этой задачи, главной цели - выхода на наши границы, она будет еще сложнее. Враг это знает и будет творить все для того, чтобы мы эту задачу не выполнили. Поэтому, как говорится, нам - удачи, ну, а им - они свой выбор сделали. Поэтому я говорю, что год будет тяжелым", - сказал генерал.

Отвечая на вопрос, реально ли в следующем году завершить войну, Тарнавский сказал: "Вопрос "завершить войну" я никогда не ставлю. Вопрос - победить. Потому что завершить войну можно по-разному. Для нас, военных, это победа", - подчеркнул он.

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