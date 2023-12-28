ВОЙНА В Украине В Киевской области усилены контрдиверсионные меры - установлены новые блокпосты

2023-12-28 12:30

Полиция и военные ужесточают проверки в общественных местах в Киевской области. В регионе разворачивают дополнительные блокпосты. Об этом сообщила пресс-служба Киевской ОВА в Telegram в четверг, 28 декабря.

Отмечается, что с 28 декабря 2023 года по 6 января 2024 года усиливаются контрдиверсионные и меры безопасности в области. Решение было принято на совете обороны Киевщины.

Мероприятия будут проводиться при участии СБУ, Нацполиции, Нацгвардии и 114-й отдельной бригады теробороны.

В Киевской области станет больше блокпостов. Полиция и военные будут проверять общественные места: торговые центры, супермаркеты, вокзалы, медицинские учреждения.

"Такая работа также будет способствовать розыскным мерам. По данным полиции, из-за совершения уголовных и административных правонарушений в розыске находятся более 11 тысяч человек", - отметили в ОВА.