Политика Исландия присоединилась к коалиции стран, укрепляющих оборонный потенциал Украины

2023-12-29 17:32

Исландия присоединяется к двум коалициям, оказывающим поддержку Украине – IT-коалиции и коалиции по разминированию. 

Как сообщило Министерство обороны Украины, с начала полномасштабного вторжения рашистов в Украину Исландия оказывала гуманитарную, экономическую и поддержку безопасности нашему государству в основном через международные организации – ООН, Всемирный банк, НАТО и другие многонациональные форумы.

"Мы надеемся, что наша поддержка приведет к укреплению оборонного потенциала Украины. Присоединяясь к коалициям и предоставляя дополнительное финансирование в рамках Комплексного пакета помощи НАТО, мы продолжаем нашу нелетальную поддержку Украины в борьбе против несправедливого и незаконного вторжения россии", – отметил министр иностранных дел Исландии Бьярни Бенедиктссон.

В настоящее время в состав IT-коалиции входят восемь стран: Эстония, Люксембург, Бельгия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Япония. Великобритания и Италия также объявили о намерении присоединиться.

Также Исландия объявила дополнительное финансирование в размере 340 тысяч евро через Комплексный пакет помощи НАТО для закупки медицинских средств для Украины.

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Политика

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