ВОЙНА В Украине роССия выпустила 99 ракет, 72 удалось сбить, в частности, все 10 "Кинжалов" − Залужный

2024-01-02 16:05

 

Ночью 2 января россияне запустили по Украине 99 ракет разных типов, из них 72 удалось уничтожить.

Источник: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram

Прямая речь Залужного: "По предварительным результатам, противник применил 99 средств воздушного нападения − ракет различных типов. Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожено 72 воздушные цели".

Детали: В частности, удалось сбить 10 из 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 3 из 3 крылатых ракет "Калибр".

По словам Залужного, россияне атаковали гражданскую и критическую инфраструктуру, промышленные и военные объекты. В основном били по столице.

Сначала захватчики атаковали "Шахедами" с юго-восточного направления, с последующим движением по разным регионам Украины. Все 35 ударных БпЛА удалось уничтожить.

Около 6 утра 16 бомбардировщиков Ту-95МС выпустили не менее 70 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.

С 7:30 были зафиксированы пуски десяти аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из истребителей МиГ-31К.

Также противник атаковал с моря тремя крылатыми ракетами "Калибр", а с севера − 12-ю баллистическими ракетами типа Искандер-М/С-300/С-400.

С самолетов тактической авиации Су-35 оккупанты выпустили 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П.

Что было ранее: Городской глава Киева Виталий Кличко сообщил, что утром 2 января в небе над Киевом силы ПВО уничтожили 61 ракету, среди них – около 10 аэробаллистических ракет "Кинжал".

В результате ракетной атаки в Киеве и области погибли трое и пострадали 38 человек. В самом Киеве одна погибшая, по области – двое.

В Харькове один человек погиб и 45 получили ранения, в городе произошло 3 пожара, разрушены ряд гражданских объектов, горели склады и автомобили.

Предыстория:

  • Это уже вторая массированная атака по Украине и столице в частности за последние 5 дней.
  • Ночью и утром 29 декабря Россия осуществила массированный удар с воздуха по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города.
  • На второй день после атаки президент Владимир Зеленский сообщил, что погибли 39 человек. Позже количество жертв этого удара возросло. Только в Киеве погибли 28 человек.
  • Тогда оккупанты выпустили по Украине 158 воздушных целей − беспилотников и ракет различного типа. ПВО удалось уничтожить 114 из них.
  • По данным Воздушных сил, РФ применила практически все типы имеющегося у нее вооружения.
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