ВОЙНА В Украине В Україні з'явиться повний реєстр призовників та військовозобов'язаних - які дані туди внесуть

2024-01-05 15:37

Готуються правки до законопроекту про військові реєстри, сертифікат захисника та автоматичне отримання УБД:

  • Створення єдиного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Згода особи на обробку її даних не потрібна.
  • Реєстр міститиме інформацію про всіх призовників, військовозобов'язаних та резервістів віком від 17 до 60 років.
  • Реєстр хочуть наповнити даними про номери телефонів, адреси електронної пошти. Додадуть фотографію призівника.
  • Буде інформація про батьків військовозобов'язаного, реквізити паспортів, дані про виїзд за кордон, про судимості та інше.
  • Доступ до реєстру матимуть Міноборони, СБУ, розвідка, оперативні командування, ТЦК областей та Києва.

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В Україні з'явиться повний реєстр призовників та військовозобов'язаних - які дані туди внесуть 2024-01-05 15:37
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