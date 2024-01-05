В Україні з'явиться повний реєстр призовників та військовозобов'язаних - які дані туди внесуть
2024-01-05 15:37
Готуються правки до законопроекту про військові реєстри, сертифікат захисника та автоматичне отримання УБД:
- Створення єдиного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Згода особи на обробку її даних не потрібна.
- Реєстр міститиме інформацію про всіх призовників, військовозобов'язаних та резервістів віком від 17 до 60 років.
- Реєстр хочуть наповнити даними про номери телефонів, адреси електронної пошти. Додадуть фотографію призівника.
- Буде інформація про батьків військовозобов'язаного, реквізити паспортів, дані про виїзд за кордон, про судимості та інше.
- Доступ до реєстру матимуть Міноборони, СБУ, розвідка, оперативні командування, ТЦК областей та Києва.