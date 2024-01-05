ВОЙНА В Украине

ВОЙНА В Украине В Україні з'явиться повний реєстр призовників та військовозобов'язаних - які дані туди внесуть

2024-01-05 15:37

Готуються правки до законопроекту про військові реєстри, сертифікат захисника та автоматичне отримання УБД: