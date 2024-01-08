ВОЙНА В Украине Залужний категорично виступив проти залучення до Збройних сил ув’язнених та судимих

2024-01-08 10:27

Комітет Верховної Ради розпочав розгляд нового законопроекту про мобілізацію. На Комітет приїхали Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генштабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров.

Головнокомандувач Валерій Залужний з деякими запропонованими нормами жорстко не погоджувався. Про це повідомляє NV з посиланням на своє джерело у комітеті.

«Він виступив проти норми про залучення до армії ув’язнених і судимих. Він каже: армія це що, для поганих людей? Це не так. Але він також сказав: мені треба люди, росіяни вже призвали 400 тис. і на червень готують ще декілька сотень тисяч, до 400 тис. Ким мені воювати? Або звертатись до світу і там просити людей або ви йдіть воюйте, якщо не забезпечите», - сказав нардеп.

За його словам, Залужний говорив, що кожне життя будуть намагатись зберегти. «На кожного призваного по 80 днів навчання буде. Але дайте мені людей», — переповідає слова Головнокомандуючого співрозмовник NV.

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