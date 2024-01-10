ВОЙНА В Украине Українське хакерське угруповання помстилося ворогу за напад на Київстар

2024-01-10 13:34

Українське хакерське угруповання за підтримки СБУ зламало московського інтернет-провайдера М9ком й "знесла" його сервери. Частина столиці московії залишилася без інтернету та ТБ. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє РБК-Україна.

Мова про 20 ТБ видалених даних: офіційний сайт компанії, сайти філіалів, поштовий сервер, сервіси кіберзахисту і т.д.

"Як наслідок - частина жителів москви залишилася без інтернету та ТБ", - заявили співрозмовники видання.

Хакери вивантажили більш як 10 Гб даних з поштового сервера та клієнтських баз компанії, які виклали для всіх охочих.

М9ком для хакерів - одна з "розминочних атак" перед ще більшою роботою, яка буде серйозною помстою за Київстар, запевнили джерела.

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