Политика Зеленский пояснил европейцам, почему возможная пауза на фронте боя пойдет на пользу врагу

2024-01-11 13:35

Возможная пауза на фронте боя пойдет на пользу россии. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Таллинне в четверг, 11 января.

По его мнению, такая пауза не ведет к "политическому диалогу с рф или с кем-то еще".

"Эта пауза будет только помогать российской федерации. Потому что мы понимаем объемы, сколько всего они производят сегодня. Мы знаем, сколько они производят дронов, артиллерии в сутки. Мы видим, чего им не хватает. И что у них большой дефицит с дронами, с артиллерией. Большой дефицит с ракетами", - сказал Зеленский.

По его словам, рашисты договариваются с КНДР и Ираном, потому что сами не успевают производить оружие. Поэтому пауза - это не просто замороженный конфликт, а помощь россии.

"Мир также не успевает наполнять склады Украины. Но мир сегодня помогает Украине, а у России есть дефицит. Дать паузу, рискнуть, дать 2-3 года россии - она потом может переехать нас, мы бы так не рисковали, и слава Богу, что все это решается в Украине, и поэтому пауз в пользу России точно не будет", - заверил Зеленский.