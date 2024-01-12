ВОЙНА В Украине Как зимние холода изменят ситуацию на фронте - разведка Британии озвучила главные плюсы и минусы

2024-01-12 20:34

Замерзание почвы, вероятно, улучшит условия для передвижения по пересеченной местности в течение следующих месяцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разведку Британии.

Как пояснила разведка, сейчас в Украине удерживается морозная погода. Уже на следующей неделе ожидается небольшое потепление, впрочем, почва будет оставаться промерзшей.

Замерзший грунт вероятно улучшит условия для передвижения по пересеченной местности в течение января и февраля до оттепели в марте. Оттепель соответственно приведет к ухудшению вышеупомянутых условий.

В частности в Украине наблюдается увеличение снежного покрова. Его глубина является ограничивающим фактором для маневренности.

"Ухудшение условий осложняется сокращением светового дня, что усложняет условия работы для обеих сторон, которые будут вынуждены полагаться на холодную погоду и приборы ночного видения", - объясняет разведка.