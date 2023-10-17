ВОЙНА В Украине роССияне начали самое значительное наступление на нескольких направлениях фронта, - разведка Британии

2023-10-17 16:05


Боевики РФ ведут наступление на Авдеевку несколькими бронетанковыми батальонами.

Оккупационные войска РФ начали скоординированное наступление на нескольких направлениях Восточного фронта.

В британской разведке считают, что это будет самая значительная наступательная операция России по меньшей мере с января 2023 года.

Как говорится в отчете, российские войска ведут наступление на хорошо укрепленный город Авдеевка Донецкой области. Он еще с 2014 года находится на линии фронта и является основным препятствием для вражеских войск в попытке оккупировать всю Донецкую область.

По данным разведчиков, захватчики ведут наступление на город несколькими бронетанковыми батальонами. В то же время Вооруженным силам Украины пока удавалось сдерживать российских оккупантов, которые несли большие потери в тяжелой технике и личном составе.

Медленный прогресс и большие потери во время наступательных действий армии интервентов повлекли изменение характера сообщений со стороны РФ, которая теперь сообщает об "активной обороне", а не наступлении.

В Минобороны Британии убеждены, что захват Авдеевки россиянами все еще "выглядит маловероятным" в краткосрочной перспективе.

Война в Украине - ситуация возле Авдеевки

По последним данным Генштаба, захватчики не покидают попыток окружить Авдеевку. В течение суток силы обороны отразили более 10 атак врага.

В Институте изучения войны (ISW) добавили, что 15 октября российские оккупанты продолжили наступление с целью окружение Авдеевки Донецкой области. Любое снижение темпов наступательных действий россиян может быть результатом корректировки тактической обстановки, и в ближайшие дни они могут активизировать попытки окружить Авдеевку.

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